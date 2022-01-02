Sporcular kaza yaptı! 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Batman'dan Çorum'daki güreş şampiyonasına giden sporcuları taşıyan Murat Kızılkurt yönetimindeki 72 DU 313 plakalı minibüs, Amasya-Çorum kara yolunda devrildi.

AA'da yer alan habere göre, kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.