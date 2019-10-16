SON DAKİKA!

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul'da Akbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi paylarında bugünden itibaren getirilen geçici açığa satış yasağının yatırımcıları korumak için alındığını duyurdu.Öte yandan gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlar da yasak kapsamına alındı

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan açıklamada da şöyle denildi:

"6362 sayılı SPK'nun 1 inci maddesi çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPK'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, Akbank T.A.Ş. (AKBNK.E),Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN.E),Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB.E),Türkiye İş Bankası A.Ş. C grubu (ISCTR.E),Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB.E),Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN.E),Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK.E) pay piyasalarında 16.10.2019 tarihinden itibaren geçici olarak,

Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek AKBNK.E, GARAN.E, HALKB.E, ISCTR.E, TSKB.E, VAKBN.E, YKBNK.E payları için depo şartı uygulanmasına,

Mülkiyetinde AKBNK.E, GARAN.E, HALKB.E, ISCTR.E, TSKB.E, VAKBN.E, YKBNK.E payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesine,

Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına,

karar verilmiştir."