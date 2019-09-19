Bakan Soylu "Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3’tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir" diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadele konusuna değinen Bakan Soylu, "Uyuşturucu meselesi hem dünya için hem Türkiye için önemli bir güvenlik tehdididir. Ülkemizde uyuşturucuya bağlı ölümler 2015’te 590 kişiydi, 2016’da 920’ye ve 2017’de aniden 941’e çıkmıştı. Uyguladığımız saha baskısı sonucunda 2018 sonunda bu sayıyı 657’e çekmeyi başardık. Şu an için yılbaşından bugüne kadar da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 125'tir" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin kararlılıklar sürdüğünü belirten Süleyman Soylu, "PKK’ya karşı son dönem stratejimizi 'kesintisiz operasyon' ve 'tehlikeyi kaynağında yok etme' şeklinde tarif etmekteyiz. Sadece bu yıl, bugün itibarıyla PKK’ya dönük gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı 90 bin 513’tür. Bir kıyaslama olması açısından söylemek isterim ki, 2017 yılının tamamında bu sayı 60 bin 733’tür" dedi.

ABD'yi eleştiren Soylu şunları söyledi:

"ABD bizzat kendisi 2009-2012 yılları arasında 12 PKK sözde yöneticisini ki bunların arasında Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan da var. Özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı olarak ilan etmişti. Ama tüm bunlara rağmen 40 yıldan fazla müttefikimiz olan aynı ülke, bugün PKK’ya açıkça silah hibe edebiliyor, ortak proje geliştiriyor, eğitim veriyor, Suriye meselesinde PKK/PYD ile ortak hareket ediyor ve güya onu ehlileştirmeye çalışıyor."

"Geçen yıl 268 bin düzensiz göçmen yakalamıştık" diyen Soylu, "Bu yılki sayımız şimdiden 237 bin’i aşmış durumdadır" dedi.