Soylu: Herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım

AA

Soylu, Twitter hesabından bir gazetede yayımlanan köşe yazısıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Çocukluğundaki dini eğitimini kendisini hayat alanında da eğiten dedesi Hacı Alaybey Soylu'dan aldığını belirten Bakan Soylu, çocukluğunun ve gençliğinin, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisinin binalarında ve koridorlarında geçtiğini aktardı.

Soylu, söz konusu yazının sahibi köşe yazarına ithafen "Bahsettiğin gruplar ve gençler, özellikle 1980 darbesinden sonra partiyi hiç yalnız bırakmadılar, bunu herkes bilir. Bahsettiğin memleketsever, vatansever, mümtaz şahsiyetlerin hepsini parti koridorlarında, o arkadaşlarımızdan öğrendik." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu şöyle devam etti:

"Bu şahsiyetlere vefamız, rahmetli Menderes’ten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kadar, millet yolculuğuna, vatan sevdasına ve Müslümanlığa hizmetkarlıklarına, siyasetten ve devletten hiçbir şey istemeden samimiyetle bağlılıklarınadır. Ve 17-25 Aralık, 15 Temmuz sonrası hiçbir fitneye, ayrılığa, her türlü tehdide rağmen prim vermediler, fırsat tanımadılar. Devlete, millete tüm birikim ve müktesebatları ile sahip çıktılar. FETÖ'ye meydan okudular."

Arif Önemli'nin, 1980 darbesinden sonra yıllarca 1993'e kadar Doğru Yol Partisi'nin Zeytinburnu İlçe Başkanı görevini yürüttüğünü hatırlatan Soylu 1999'da kendisinin il başkanlığı döneminde de İl Disiplin Kurulu Başkanı olduğunu hatırlattı.

Süleyman Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kavanozda yetişmedim. Amerika'dan bir günde talimatla gelmedim. Veya büyükelçiliklerin emzirdiği adam da değilim. Vefayı severim, hem semtini hem asaletini hem manasını. Son olarak, herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım. Alsam da söylerdim. Bunu da herkes bilir. Ancak geçmişte çok okuduğumu, kitaplar devirdiğimi de herkes bilir. Müslümanlık senin, ideolojini aldığın kirli mahfillerde öğrenilmez. Allah öğrenmek isteyene muhakkak fırsat verir. Yazık ki çocuk, öğrenecek çok yolun var. Fakat işin başında fitneye düşmüşsün. Kötü yola düşmüşsün. Allah kurtarsın."