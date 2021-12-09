Bakan Soylu sosyal medya Twitter hesabında yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Hakkari Yüksekova'da; bugün, Jandarma 'mız tarafından; 279 kg Eroin, 25 kg Metamfetamin ele geçirildi. 2021 yılı içerisinde toplam, 7 ton eroin, 21 bin litre Asetik Anhidrit ele geçirildi. Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.

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