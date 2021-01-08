İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde konuştu.
Soylu, "16 büyük devletimizle bu coğrafyada var olmayı kendine namus bilen, onur bilen evlatlarız. Jandarmanın kalpgahında söylüyorum; ne yaparlarsa yapsınlar, ne ortaya koyarlarsa koysunlar, 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık darbesinde, Gezi'de, 28 Şubat'ta bunu başaramadılar. Birilerinin uşağı olan terör örgütleriyle, PKK'yla, PYD'yle, KCK'yla, DEAŞ'la, FETÖ'yle bunu başaramadılar. Amerikadan yönettiler bunu başaramadılar, etrafımızdaki coğrafyadan bunu başaramadılar. Bilmeliler, biz bu coğrafyanın ve dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olacağız, işte bu komandolarla, üniversitedeki evlatlarımızla birlikte olacağız" dedi.
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Org. İlker Başbuğ'un açıklamaları ile gazeteci Can Ataklı'ya tepki gösteren Soylu, "Bu ülkenin gündemini nereye getirmeye çalıştıklarını, neye hazırlık yaptıklarını bilmiyor değiliz. Eski makam sahiplerinin ağzından eski darbeleri aklamaya çalışmalarını masum görecek de değiliz. Bir gazeteci bozuntusunun çıkıp muhalefet yapıyorum diye insanlara darbe, eylem tarifini yapmasını alelade yorumlar diye görecek, geçiştirecek değiliz" ifadelerini kullandı.
Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var? Bu ülke, çok badire geçirdi, çok zorluklardan geçti, bu tip militan ruhlu insanları da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördü. Ama bu tezgaha bu ülke bir kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası. Binlerce dolar gazetelerinden maaş alan o insanlara sesleniyorum. Kalemleriniz devlete karşı cellatlık için hep bilenmiş oldu. Kalemleriniz bu milletin dirliğine karşı cellatlık için hep bilenmiş oldu. Bir gün bu insanların vicdanına dokunmadınız. Bir gün bu ülkenin birliği için, beraberliği için nasıl bir gayret gösteririm diye bir düşünce içerisinde olmadınız. Darbe şakşakçısı oldunuz. Darbenin meşruiyetini nasıl sağlarım diye bir anlayış içerisinde oldunuz."
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