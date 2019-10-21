21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçak göçmenlere ilişkin olarak, "Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik. Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayına katıldı. İstanbul'taki toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti. Soylu, "Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında" diye konuştu.
BARIŞ PINARI HAREKATI
Çalıştaydaki konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na değinen Soylu, “Harekata 120 saatlik ara verildi. Bazı gazeteler ısrarla ateşkes diyor. Hassasiyetlerimize ve egemen kimliklerimize saldırdıkları kanaatindeyim. Bu muhalif olmak değildir. Muhalif olmak başımız üzerine, eleştiri olabilir. Burada doğru verilerle, doğru politikalarla adım atmaktır bizim sorunumuz. Türkiye bir savaşta değildir. Onun için ateşkes kavramı bu gazetelere ifade etmek istiyorum yanlış bir kavramdır. Türkiye, PKK/YPG terör örgütüne operasyon yapmaktadır. O gazetede bayrağını azıcık seven varsa ateşkes ibaresinden sonra derhal oradan ayrılmalıdır” diye konuştu.
"PATRONLARI AYNI"
Suriye’nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmaya çalışıldığını vurgulayan Soylu, “Bir sonraki adımda Kuzey Irak Kürtlerini hedef alacaklardır. Sonra Türkiye’ye dönüp ‘üç beş vilayet sen de ver’ diyeceklerdir. Bu çok açık görülüyor. Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdiğimizde DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke biziz. Hepsi korkuyorlar. DEAŞ’ın videolarından korkuyorlar. Bütün Batı kimyası altüst olmuş. Bizim elde ettiğimiz her tecrübe kolay elde edilir bir tecrübe değildir. DEAŞ, PKK, PYD, FETÖ de patronunun aynı olduğu ürünlerdir. İmalatları aynı yerlerdir. Bunu bir siyaset terminoloji üretmek için söylüyor değilim. Elimizdeki bütün istihbari bilgiler, bütün hareket kaynakları, tarzları hedefi özdeştir. Bu çok nettir” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarıyla büyük adımlar attığını söyleyen Soylu, Barış Pınarı Harekatı'yla da terör örgütüne üçüncü darbenin vurulduğunu kaydetti.
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