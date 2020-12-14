İHA

Olayda sosyal medya üzerinde tartışan iki akraba grubun tartışması sokağa taştı. Pompalı silahların kullanıldığı kavgada kafasından vurulan Neyşan Gezer (42) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, olayda yaralanan M.G, C.G ve ismi öğrenilemeyen üç kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Olayın görgü tanıkları ise grupların ilk önce tartışmaya başladığını daha sonra bir genç kızın karşı tarafın üzerine pompalı tüfekle ateş etmeye başladığını söyledi.

Polis olaya karışan iki kişiyi gözaltına alırken soruşturma sürüyor.