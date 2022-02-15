Sosyal medya ilanı ile 1 milyonluk vurgun!

DHA

Iğdır'da sosyal paylaşım sitelerine hayvan satışı ile ilgili ilan vererek çok sayıda kişiyi 1 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte, 11 şüpheli, değerinden daha düşük fiyatlarla koyun ve tosun satılacağını belirten ilanları sosyal paylaşım sitelerinden paylaştı. İlanı gören çok sayıda kişi, hayvan alışverişi için kente geldi.

BAŞKALARININ BESİ ÇİFTLİKLERİNDE GEZDİRMİŞLER

Gelen kişileri, kendilerine ait olmayan besi çiftliklerinde gezdiren şüpheliler, anlaştıktan sonra paraları hesaplarına yatırmalarını daha sonra ise hayvanların teslim edileceğini söyledi. Fakat şüpheliler, alıcıların gönderdiği paraya rağmen hayvanları teslim etmedi.

ŞİKÂYETLER ÜZERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Şikâyetlerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alıcıların yaklaşık 1 milyon lirasını dolandıran şüphelileri yakalamak için 7 Şubat'ta operasyon düzenledi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTIN ALINDI

Baskında 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye çıkarılan 8 kişiden 2'si de savcılık sonrası serbest kaldı. Mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'sine ev hapsi verildi, 2'sine de yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartı uygulandı.