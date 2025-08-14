Habertürk
        SON DAKİKA: LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı

        LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı

        Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 10:01 Güncelleme: 14.08.2025 - 10:11
        LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
        Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8 Ağustos'ta açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.

        İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 22 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

        İşte İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alan liseler
        İşte İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alan liseler
