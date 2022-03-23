Son dakika deprem haberleri... AFAD verilerine göre, 08.53'te Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, 7 km derinlikte gerçekleşti.

Deprem İzmir ve Manisa gibi çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmedi.

Öte yandan deprem sonrası gözler Kandilli ve AFAD son depremler tablosuna çevrildi. İşte güncel deprem tablosu:

Kandilli son depremler listesi:

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.03.23 08:53:17 38.0090 28.4155 4.7 -.- 3.7 3.8 BEKIRLER-NAZILLI (AYDIN) İlksel

2022.03.23 08:37:42 37.8820 26.8787 4.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.23 07:29:52 38.9587 26.0673 7.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.23 06:28:29 37.0887 28.3973 7.7 -.- 2.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.23 04:47:39 39.6762 39.8895 56.3 -.- 1.8 -.- PINARLIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel

2022.03.23 04:44:35 35.2058 25.2777 13.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.23 04:31:51 37.0763 28.3830 6.0 -.- 2.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.23 03:43:40 40.8375 28.1718 13.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.03.23 03:41:56 37.6503 31.5445 5.3 -.- 1.5 -.- USTUNLER-BEYSEHIR (KONYA) İlksel

2022.03.23 03:24:48 35.7990 24.4140 22.7 -.- 3.5 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.23 01:47:28 38.3948 39.0672 10.3 -.- 1.3 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.03.23 00:42:08 40.1242 31.6765 7.9 -.- 1.7 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2022.03.23 00:34:18 39.9073 39.5115 1.2 -.- 2.6 -.- BINDAL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel

2022.03.23 00:29:31 40.2348 31.8532 5.9 -.- 1.9 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.03.22 22:59:48 40.1363 41.1455 6.7 -.- 2.2 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel

2022.03.22 22:44:25 40.4033 26.0903 13.4 -.- 2.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.22 22:39:46 40.6668 27.7935 9.9 -.- 2.1 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2022.03.22 22:30:29 35.0743 26.4478 8.5 -.- 3.3 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.22 19:41:51 39.4202 32.9745 4.6 -.- 2.9 -.- YENIYAPANCARSAK-BALA (ANKARA) İlksel

2022.03.22 19:06:12 38.7487 31.2312 8.0 -.- 1.7 -.- BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.03.22 18:25:22 34.7093 26.9792 9.6 -.- 3.8 4.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.22 18:10:43 38.1772 30.1685 5.0 -.- 1.2 -.- CAGLAYAN-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.03.22 17:56:29 37.8007 27.6223 2.6 -.- 2.1 -.- TURANLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2022.03.22 17:42:54 37.1365 28.6960 3.0 -.- 1.6 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.22 17:22:44 38.8835 43.4967 5.0 -.- 2.4 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel

2022.03.22 17:12:52 41.1245 40.8412 4.1 -.- 1.7 -.- YAVUZ-PAZAR (RIZE) İlksel

2022.03.22 17:10:55 40.0655 28.6430 7.4 -.- 4.2 -.- KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2022.03.22 17:04:29 34.9103 23.4018 9.8 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.22 17:02:30 34.8408 23.2198 16.7 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.22 15:04:35 36.0900 28.6787 24.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.03.22 14:18:20 35.7438 23.4105 5.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.22 13:12:45 38.1920 34.3117 10.3 -.- 1.8 -.- KITRELI-CIFTLIK (NIGDE) İlksel

2022.03.22 12:50:27 35.2698 25.2948 15.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.22 12:35:24 37.2900 31.8898 0.0 -.- 2.0 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2022.03.22 12:34:06 38.0387 32.8590 0.0 -.- 1.5 -.- ZENCIRLI-KARATAY (KONYA) İlksel

2022.03.22 11:51:43 40.1345 41.1345 2.8 -.- 1.8 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel

2022.03.22 11:46:22 40.0902 38.8887 9.3 -.- 2.0 -.- YENICE-CAMOLUK (GIRESUN) İlksel

2022.03.22 11:44:49 40.0468 28.6087 5.4 -.- 1.5 -.- KILLIK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2022.03.22 11:31:55 39.7897 30.4778 0.0 -.- 1.9 -.- TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel

2022.03.22 10:14:30 40.1195 32.1370 11.4 -.- 2.1 -.- AKKAYA-AYAS (ANKARA) İlksel

2022.03.22 09:28:55 35.9938 28.9723 14.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel