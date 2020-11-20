Son 10 yılın en düşük seviyesi! İşte barajlardaki su oranı!

AA

Son yağışlara rağmen İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 26.82 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 26.82 olarak ölçüldü. Kuraklığın yaşandığı 2016 yılında ise barajlardaki su oranı yüzde 35.62 olarak gerçekleşmişti.

SU SAĞLAYAN BARAJLARDAKİ SON DURUM

AA'daki habere göre İSKİ internet sitesinde yer alan verilere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 22.64, Terkos'ta yüzde 27.85, Sazlıdere'de yüzde 5.85, Alibeyköy'de yüzde 27.89, Büyükçekmece'de yüzde 16.67, Ömerli'de yüzde 33.60 Darlık'ta yüzde 56.38 olarak kaydedildi.

GÜNDE 3 MİLYON METREKÜP SU TÜKETİLİYOR

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 225.8 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. İstanbul'da günlük ortalama 3 milyon metreküp su tüketiliyor.

ALİBEYKÖY HAVAZASINDA HAYVANLAR OTLUYOR

Diğer yandan İSKİ verilerine göre barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılının 10 aylık bölümünde 458 milyon 26 bin metreküp su alındı. Öte yandan, İstanbul'un önemli su kaynaklarında Alibeyköy Barajı'nda azalan su nedeniyle hayvanların otlatıldığı görüldü. Su seviyesinin yüzde 27,89'a düştüğü barajda, Mağlova Kemeri'nin tüm ayakları ortaya çıktı.

SON 10 YILDA BARAJLARDAKİ SU ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 18 Kasım tarihi baz alındığında, 2011'de yüzde 56.31, 2012'de yüzde 46.67, 2013'te yüzde 40.23, 2014'te yüzde 37.05, 2015'te yüzde 65.65, 2016'da yüzde 35.49, 2017'de yüzde 54.01, 2018'de yüzde 47.67, 2019'da 37.68, 2020'de ise 26.82 oldu.

"SU KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ BASKIAZALTILMALI"

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İç Su Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, Türkiye'nin yaşanan iklim değişiminden en fazla etkilenecek ülkelerden olduğunu ifade etti.

Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Türkiye'de de su kaynaklarının nüfusa oranla orantılı dağılmadığını belirten Albay, "Örneğin İstanbul'da kilometrekareye 2 bin 987 kişi düşerken, bu yoğunluk Tunceli de 11, Ardahan'da 20 kişidir. İklim değişimi, mevcut su bütçeleri üzerinde de olumsuz etki yaparak bölgesel sorunlar ortaya çıkarmaya başlamıştır. Havzadaki mevcut su kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle zaman zaman havzalar arası su taşınması yoluna gidilmektedir. İstanbul özelinde de hem Trakya Bölgesi'nden hem Melen Çayı'ndan su taşınarak kuraklık ve her yıl hızla artan nüfus için kaynak yaratılmaya çalışılmaktadır" ifadelerini kullandı.