21 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şanlıurfa'da lüks bir otelin odasında bulunan yaklaşık 7 kilogram tarihi altın para, polise teslim edildi. Kent merkezinde yönetimi el değiştiren 5 yıldızlı bir otel, geniş kapsamlı bakım ve onarımdan geçirildi.
GARDIROBUN ÜZERİNE GİZLENMİŞ
AA'da yer alan habere göre otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Közü ile İbrahim Sargıcı, temizlik yaptıkları bir odanın gardırobunun üst kenarına gizlenmiş yaklaşık 7 kilogram ağırlığında tarihi altın parayı fark etti ve durumu otel yönetimine bildirdi.
BRİTANYA MERKEZ BANKASI BASMIŞ
Otel yönetimi tarafından yapılan detaylı araştırmalara rağmen paraların kime ait olduğu tespit edilemeyince, polise haber verildi. Paraların yapılan ilk incelemede 2 bin 280 adet olduğu ve Britanya Merkez Bankası tarafından 1926 yılında basıldığı anlaşıldı. Polise teslim edilen paralar, detaylı inceleme için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
"PARA MI ALTIN MI ANLAMADIK"
Parayı bulan temizlikçilerden Yonca Közü, gazetecilere, ilk defa böylesi bir durumla karşılaştığını söyledi. Ne bulduklarını tam olarak anlamadıklarını vurgulayan Közü, "Bulduğumuz şeyin para mı altın mı olduğunu tam olarak bilmiyordum. Odada detaylı temizlik yaparken bulduk. Gardırobun üstünde en dipte gizlenmiş halde bulduk. İndirdik ve müdürlerimize bilgi verdik" dedi.
"AĞIR BİR PAKETTİ, 7 KİLO VARDI"
Temizlikçilerden İbrahim Sargıcı da 5 yıldır otelde asgari ücretle çalıştığını belirterek, "Almak için tereddüt bile etmedik, direkt amirimizin yanına götürüp teslim ettik. Amirimiz de gereğini yaptı. Benim tahminim Suriye tarafından getirildi, adam savaştan kaçarken getirdi, buraya sakladı ya gelemedi veya dönemedi. İnsan bildiği parayı kolay kolay bir yerde bırakmaz. Tabii ağır bir paketti yaklaşık 7 kilo vardı" diye konuştu.
"ÇALIŞANLARIMIZI ÖDÜLLENDİRECEĞİZ"
Otelin genel müdürü Hakan Gürsoy ise kendileri için paranın değerinden çok asgari ücretle çalışan personellerinin gördükleri paranın sahibini bulma arayışlarına girmesi olduğunu söyledi. Dürüstlük ve doğruluk timsali personellerini ödüllendireceklerini dile getiren Gürsoy, "Bizim için önemli olan personelin nasıl davrandığıdır. Hepsini gerçekten kutluyorum" dedi.
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