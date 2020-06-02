Düzce'nin Cumayeri ilçesinde evlerinin önünde buldukları 1.5 metre boyundaki yılanla oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğun görüntüleri izleyenleri şoke etti. Cumayeri ilçesine bağlı Yaka köyünde yaşayan Osman Lokman Geçer, evlerinin önünde yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda bir yılan buldu.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKTİ

AA'da yer alan habere göre Geçer, açık bir alana çıkardığı yılanla minik oğlunun oynamaya başladığını görünce cep telefonuyla video çekti.

Görüntülerde boyundan uzun yılanın kuyruğundan tutup gezdirdiği görülen 3 yaşındaki Eymen'in daha sonra yılanı doğal yaşamına bırakması yer alıyor.