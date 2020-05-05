İHA

Sivas'ta kent merkezinde yaşayan F.G. ve C.G. çiftinin 1.5 yaşlarındaki M.G adındaki bebekleri oynamak için annesinden tek taş yüzüğünü istedi. Yüzükle oynayan M.G. annesine fark ettirmeden yüzüğü yuttu. Bir süre sonra çocuğunun yüzüğü yuttuğunu fark eden anne çocuğunu kucaklayarak Sivas Medicana Hastanesi'ne götürdü. Burada Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Mahmut Aluç tarafından muayene edildi. Yüzüğün, röntgeni çekilen M.G’nin midesinde olduğu görüldü. 6 gün sonra yüzük doğal yollarla çıktı. Çıkan yüzük aileye rahat bir nefes aldırdı.

YÜZÜK RÖNTGENDE GÖRÜLDÜ

İHA'da yer alan habere göre Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç, çekilen röntgende yüzüğün midede olduğunu belirlediklerini ifade ederek, “Hastamız 1 buçuk yaşında. Bundan 6 gün önce bize yüzük yutma şikayeti ile başvurdu. İlk çektiğimiz röntgende yüzüğün mide de olduğunu saptadık ve aileyi bilgilendirdikten sonra rutin prosedürlerinin gereği beklemeye başladık.

"TOPLU VE ÇENGELLİ İĞNEYE DİKKAT"

6 gün sonra spontane olarak yüzüğün kendisi çıktı. Bu tür hastalarla oldukça sık karşılaşıyoruz. Rutin olarak şöyle bir kural vardır, çocuk ağzına aldığı her şeyi yutabilir. Özellikle küçük çocuklar cisimleri tanımak için elleriyle dokunduktan sonra genellikle ağızlarına alırlar. Bu yutulan cisimler toplu iğne olabilir, çengelli iğne olabilir, para olabilir” dedi.

“MİDE ÇIKIŞINDA FİZYOLOJİK BİR DARLIK VAR"

Aluç, şöyle konuştu: "Çocuk yabancı bir cisim yuttuktan sonra eğer yemek borusunda kalırsa ona erken müdahale yapılması gerekir. Eğer yemek borusundan midesine düşmüşse beklemek gerekiyor. Mide çıkışında normal fizyolojik bir darlığımız var. Orayı geçtikten sonra genellikle kendiliğinden düşer. Özel bir şey yapılmasına gerek yok. Yalnız eğer yutulan yabancı cisim özellikle küçük disk pillerde olduğu gibi kimyasal bir madde içeriyorsa uzun süre aynı yerde kaldığında orada reaksiyona neden olabileceği için daha hızlı düşmesini sağlamak lazım. O tür hastaları daha yakın takip etmek gerekir.”