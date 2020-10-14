Aracına aldı! Öldürdü! İndirimle 15 yıl hapis!

AA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Taraklı Sokak'ta, 19 Haziran 2019'da silahla vurularak öldürülen Nazan Kırkgöz'e (30) ait olduğu belirlenen cansız bedenin bulunmasının ardından polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

400 ARAÇ İNCELENEREK KATİLE ULAŞILDI

AA'da yer alan habere göre maktulün olay öncesi bir araçta görüldüğü belirlenmiş, bunun üzerine benzer tip ve modelde 400'ün üzerinde araç ile 73 iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek şüpheli Yusuf Mıcık (56) yakalanmıştı.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yusuf Mıcık (56),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"KAZA SONUCU İŞLENDİ" DEDİ

Cumhuriyet savcısının önceki duruşmada açıkladığı ve müebbet hapis cezası istediği mütalaasına karşı sanık, olayın kaza sonucu gerçekleştiğini ve üzgün olduğunu belirterek beraatini istedi.

MÜEBBET HAPİSTEN 15 YILA İNDİ

Sanığa, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, cezayı haksız tahrik indirimiyle önce 18 yıla, takdir indirimiyle de 15 yıla düşürdü.