Şoke eden görüntü: 'Zehir' kuyruğu!

İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapan onlarca kişi cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahısların sokak ortasında uyuşturucu kuyruğu oluşturduğu ve ardından para ve uyuşturucu alışverişi yaptıkları görülüyor.

60 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 60 ayrı adrese eş zamanlı operasyon başlattı. İstanbul Beyoğlu merkezli Batman, Diyarbakır, Manisa ve Giresun illerinin de aralarında bulunduğu 5 ilde 60 ayrı adreste 56 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

MÜSTAKİL 4 EVE BASKIN YAPILDI

Operasyona özel harekat polisleri destek verirken havadan polis helikopteri de katıldı. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Beyoğlu İstiklal Mahallesi Büyük Yokuş Sokak’ta bulunan müstakil 4 eve yapıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şahıs gözaltına alındı. Narkotik köpekleri yardımıyla adresler didik didik arandı. Yapılan aramalar neticesinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.