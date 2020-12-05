Almanya'dan şoke eden açıklama!

AA

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, ABD'de yeni bir yönetiminin göreve geleceğine işaret ederek, "ABD'nin uluslararası sahneye dönüşü çok şeyi değiştirecek çünkü birlikte iş birliği yaklaşımını destekliyoruz" ifadesini kullandı.

" TÜRKİYE'YE BOŞLUK BIRAKMAMALIYIZ"

AA'da yer alan habere göre Avrupa ve ABD'nin yeniden stratejik olarak daha yakın çalışması gerektiğini belirten Maas, şunları kaydetti: "Örneğin, Libya ya da Suriye'de olduğu gibi, Rusya ya da Türkiye tarafından doldurulan bir boşluk bırakmamalıyız. Artık otokratik oyunculara oyunları için alan sunamayız. Biz Avrupalılar, ABD ile ittifak içinde barışı, demokrasiyi ve insan haklarını garanti altına almak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

"NATO'NUN AVRUPA AYAĞINI GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Maas, NATO hakkında da Avrupa'nın yeni beceriler geliştirdiğini ve NATO'nun Avrupa ayağını daha da güçlendirmek istediklerini bildirdi. Avrupa'nın NATO'da Sahel'den (Afrika) Akdeniz'e, Orta Doğu'ya kadar güvenlik politikasının sorumluluğunu üstlendiğine dikkati çeken Maas, "Kendi güvenlik çıkarlarımız dışında ve ABD ile dengeli bir ortaklık için sürekli olarak bu yolda devam etmeliyiz.

"ABD İLE BÖLGESEL ÇIKARLARIMIZI TANIMALIYIZ"

Bölgesel siyasi çıkarlarımızı ABD ile birlikte açıkça tanımlamalıyız. Çin'e veya İran'a karşı birlikte nasıl hareket ederiz? Afganistan veya Irak'ta sorumluluklarımızı nasıl yerine getirebiliriz? Artık eski günlerin geri döneceğini umut etmek yanıltıcı olur. ABD dünya polisi rolüne geri dönmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLİRSE BİZ DE ÇEKİLİRİZ"

Alman Dışişleri Bakanı, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilme kararına ilişkin olarak da "ABD tek taraflı olarak bu tür temel birlikleri geri çekerse, oradaki diğer tüm askerlerin güvenliğini tehlikeye atabilir. Güvenlik garanti edilemezse orada tek bir Alman askeri bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.