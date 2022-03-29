Sokaktaki cam faciasına 24 taksitle para cezası!

Feci olay, 2019 yılının Temmuz ayında meydana geldi. Evli ve 3 çocuk annesi Aynur Göksu, kızları ve torunuyla birlikte yürürken başına 5 katlı iş merkezinin 1´inci katındaki pencereden cam düştü.
DHA'nın haberine göre kanlar içinde yere yığılan Göksu, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Göksu, 17 gün sonra yaşamını yitirdi.
6 YIL HAPİS İSTENDİ
Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturmanın ardından iş merkezinde dükkan sahibi, kiracı, cam takan firma görevlilerinin de aralarında bulunduğu Murat D., Ömer A., Yücel U., Ercan Y., Kübra P. ve cam üreticisi Ali Erdoğan hakkında Bilecik 2´inci Asliye Ceza Mahkemesi´ne `taksirle ölüme neden olmak´ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'CAM YAPIŞKANDAN AYRILIP DÜŞMÜŞ'
Davanın önceki gün görülen karar duruşmasında, mahkeme savcısı, Aynur Göksu´nun İstanbul Adli Tıp Kurumu raporuna göre kafa travmasına bağlı kafatası kırığı ve beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğinin belirlendiğini söyledi. Mahkemede okunan bilirkişi raporunda ise olayın camın yapışkanından ayrılması sonucu meydana geldiği üretici firma yetkisi Ali Erdoğan´ın tam kusurlu olduğu, diğer sanıkların kusuru olmadığı belirtildi. Savcı verdiği mütalaasında taksirle öldürme suçundan tutuksuz yargılanan Ali Erdoğan hakkında `taksirle öldürme´ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, diğer sanıkların ise beraatını talep etti.
Mahkeme, avukatların savunmalarının ardından camı üreten firmanın yetkilisi Ali Erdoğan´a 3 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 2,5 yıla indirdi. Mahkeme, bu cezayı da 24 taksitle 18 bin 200 lira para cezasına çevirdi. Diğer sanıklar ise beraat etti.
'ANNEM ÖLDÜĞÜYLE KALDI'
Mahkemenin kararına tepki gösteren Aynur Göksu´nun oğlu Aydın Göksu, itiraz edeceklerini belirterek, "Yaya geçidinde yürüyen annemin başına cam düştü ve ağır yaralandı. Daha sonra hastanede yaşamını yitirdi. Davacı olduk 3 yıl süren hukuk mücadelemizde hayal kırıklığı yaşadık ve sadece 18 bin lira para cezasıyla annemin ölümüne sebep olanlar kurtuldular. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalıdır. Biz 3 kardeş annesiz kaldık. Böyle karar olmaz, annem öldüğüyle kaldı, karara itiraz edeceğiz. Annemiz yattığı yerde bu verilen cezadan dolayı rahat uyuyamıyordur. Ceza çok az" dedi.
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