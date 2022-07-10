Sokakta tartıştığı adama kurşun yağdırdı!

AA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kadın, sokakta tartıştığı erkeği silahla öldürdü. Olayda F.S. (20) ile F.D. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

AA'da yer alan habere göre tartışma sırasında F.S, yanında taşıdığı tabancayla F.D'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, F.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

F.D'nin cansız bedeni ambulansla Suruç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.​​​​​​​