Sokakta kadını defalarca bıçakladı! "Bana yanlış yaptı!"

Samsun'un Bafra ilçesindeki Mayıs Caddesi Tütün Müzesi'nin önünde, insanları şoke eden bir olay meydana geldi.

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Orhan B., cadde ortasında Nermin K.'yi (38) 5 yerinden bıçakladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sırada olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Orhan B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Nermin K., 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan zanlının, "Bana yanlış yaptı bıçakladım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.