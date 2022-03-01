Sokak ortasında koca dehşeti! 5 kez bıçakladı

İHA

Tekirdağ'da, 3 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Barış Manço Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi E.A. (28), boşanma aşamasında olduğu eşi Ö.A. (33) tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı.

Karnı, yüzü, omuz ve kolundan 5 bıçak darbesi alan kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan Ö.A. ise kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ağır yaralı kadın, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için geniş çalışma başlattı. İl genelinde araştırmalarını sıklaştıran Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri şahsın İstanbul’a kaçtığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına alarak Tekirdağ'a getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SIĞINMA EVİNDEN AYRILMIŞ

Öte yandan E.A'nın, boşanma aşamasındaki eşinin çocuklarını kaçırması sebebiyle bir televizyon programına çıktığı ve çocuklarına kavuştuğu öğrenildi. Daha önceki tarihlerde kadın için koruma kararı verildiği, 24 Aralık 2021 tarihinde koruma kararı sonlanması üzerine 19 Şubat 2022 tarihinde kadın sığınma evi talebi üzerine kadının, kadın sığınma evine teslim edildiği ve 2 gün sonra buradan ayrıldığı öğrenildi.