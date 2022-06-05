Sokak arasında döner bıçağı ile dehşeti yaşattı!

Gaziosmanpaşa'da bir grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kişi döner bıçağıyla arkadaşını kovalamaya başladı.
DHA'nın haberine göre park halindeki otomobillerin etrafında dolanarak arkadaşının saldırısından kaçan kişi ise, olan biteni çaresizce seyreden arkadaşlarından yardım istedi.
Elindeki döner bıçağı ile arkadaşını yakalamaya çalışan saldırgan, park halindeki bir otomobile de zarar verdi.
ARACIN ÜZERİNE ÇIKIP BIÇAĞI FIRLATTI
Bu sırada "Senin boğazını keseceğim" diyerek arkadaşını tehdit eden kişi, bir süre sonra kendisini sakinleştirmeye çalışan arkadaşlarına da hakaret etti. Kaçan arkadaşını yakalayamayınca sinirlenen saldırgan, otomobilin üzerinden uzanarak elindeki döner bıçağını fırlattı.
Yere düşen bıçağı alan kişi, kendisine saldıran arkadaşına gitmesini söyledi ve daha sonra bıçağı da alarak olay yerinden uzaklaştı. Genci sakinleştirmek isteyen mahalle sakinin çabaları yetersiz kalırken, saldırgan tokat atarak "Git emaneti getir" diye bağırdı. Gerginlik cep telefonu kayıtlarına saniye saniye yansırken, olaya karışanlar daha sonra sokaktan ayrıldı.
SULTANGAZİ'DE 3 FARKLI MAHALLEDE KAVGA
Sultangazi'de ise üç farklı mahallede kavga yaşandı. 75. Yıl Mahallesi'nde iddiaya göre, sokakta oyun oynayan bir çocuk, aynı sokakta oturan bir kadına küfretti. Çocuğa tepki gösteren kadın, durumu ailesine iletmek için bir aile yakını ile beraber çocuğun evine gitti. Yaşanan durumu anlatmak isteyen kadın ile çocuğun ailesi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflar arasında kavga yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırarak, taraflardan bilgi aldı. Bu sırada olaydan haberdar olan ve koşarak olay yerine gelen bir kişi, yaşanan durumu polise anlatan kadına hakaret etti. Polis, kişiye müdahale ederek, tarafları polis merkezine götürdü.
3 KİŞİ YARALANDI
İsmetpaşa Mahallesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga yaşandı. Sokak ortasında yaşanan kavga amatör kameraya yansırken, 50. Yıl Mahallesi'nde komşular arasında yaşanan bıçaklı kavgada ise, 3 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan ve polisin gelmesiyle olay yerinden kaçan 2 kişinin de kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!