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Milyonlarca vatandaş son dakika sokağa çıkma yasağı saatlerini araştırıyor. İçişleri Bakanlığı, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı saatlerini açıkladı. Geçen hafta başlayan sokağa çıkma yasağı uygulamasında vatandaşlar sokağa çıkma yasağı saatlerini karıştırmış ve zor anlar yaşamıştı. Peki haftasonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması...

SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü 10.00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak.

Geçen hafta illere gönderilen "Koronavirüs Yeni Tedbirleri" konulu genelgede belirtilen "açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar" ile "istisna kapsamında olan kişiler" başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonundaki sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacak.

HANGİ KURUMLAR AÇIK OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle:

"İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, ­afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek birimleri, Göç İdaresi, PTT vb),doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri),yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve imalat tesisleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirler arası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemiyle belirlenecek),sebze, meyve toptancı halleri."

KİMLER SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil) ile acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar kısıtlamadan istisna tutulacak.

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacaklar kısıtlamalardan muaf olacak.

GENİŞ KATILIMLI ETKİNLİKLERE ERTELEME

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce düzenlenecek etkinlikler 3 ay süreyle tekrar ertelendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi" konulu genelge gönderildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği bildirildi.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığının, İçişleri Bakanlığına gönderdiği yazıyla "Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulunca fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesi"ni önerdiği aktarılan açıklamada, verilen tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 2 Kasım'dan itibaren 1 Aralık 2020'ye kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin ertelenmesi hususunun valiliklere bildirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, son dönemde salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Türkiye'de de vaka ile hasta sayılarında yükseliş yaşandığı vurgulanarak Sağlık Bakanlığının İçişleri Bakanlığına yeni bir yazı gönderdiği belirtildi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyada halen Kovid-19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Kovid-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 3 ay sonraya ertelenmesini önermiştir."

Açıklamada, yazı doğrultuda 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak, erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hükmü doğrultusunda derneklerin genel kurul toplantılarının şubat sonuna kadar ertelendiği bildirildi.

Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önce 1 Aralık 2020'ye kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 1 Mart 2021'e kadar ertelenmesi gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vali ve kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."