2021 yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından yapılan açıklamanın ardından bu soruların cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 2021 yılbaşı hangi gün? Merak edilen soruların cevabını sizler için haberimizde derledik. İşte, 2021 yılbaşı tarihi ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar...