PalmetPalmet Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray, Alman EweEwe TurkeyTurkey Holding'i 130 ile 150 Milyon Euro aralığında fiyata satın aldıklarını söyledi. Habertürk'tenHabertürk'ten Olcay Aydilek'inAydilek'in haberine göre Samuray, şirketi 3 ay içerisinde devralacaklarını kaydetti. Samuray "PalmetPalmet olarak Zorlu Grubu'nun gaz dağıtım şirketleri Trakya ve GazianteGaziante Gaz Dağıtım ile de ilgileniyoruz " dedi.

Detaylar birazdan haberimizde olacak....