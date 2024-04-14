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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Soba gazı faciası! İki kardeş öldü

        Kayseri'de sobadan zehirlenen 2 kardeş öldü

        Kayseri'de karbonmonoksit faciası yaşandı. Kahreden olayda 19 yaşındaki Samet Karaaslan ile kardeşi 17 yaşındaki Ahmet Can Karaaslan hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 11:16 Güncelleme: 14.04.2024 - 11:16
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        Soba gazı faciası! İki kardeş öldü
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        Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Samet Karaaslan (19) ile kardeşi Ahmet Can (17), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde meydana geldi.

        Samet ve kardeşi Ahmet Can Karaaslan'ın anneleri, sabah saatlerinde çocuklarını kahvaltıya çağırmak için odalarına gitti.

        ANNELERİ HAREKETSİZ HALDE BULDU

        Çocuklarını hareketsiz bulan anne, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi.

        2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede, kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

        Cenazeler Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Samet Karaaslan'ın 1 gün önce şehir dışından kente döndüğü, iki kardeşin de sanayide kepçe operatörünün yanında çalıştığı öğrenildi.

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        #son dakika
        #kayseri
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