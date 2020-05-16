Son dakika siyanürle intihar... 4 kardeş ölü bulunmuştu! O notu en küçük olan yazmış! - Haberler

DHA

İstanbul Fatih'te 6 Kasım 2019 tarihinde aynı evde oturan Cüneyt (48),Oya (54),Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin siyanür içerek intihar ettikleri iddiasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Detaylı kimyasal incelemesini tamamlayan Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu.

EL YAZISINDAN BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre raporda ölümlerin kesin olarak siyanür zehirlenmesinden kaynaklandığı belirtildi. Kardeşlerin toplu olarak ölü bulunduğu evin kapısına asılı olan "Dikkat siyanür var" şeklindeki nottaki el yazısının ise en küçük kardeş olan Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığını tespiti yapıldı.

EVDEKİ BİR SIVI DA İNCELENİYOR

Öte yandan olayın meydana geldiği evde bulunan başka bir sıvının inceleme raporunun da beklendiği öğrenildi. Raporlar tamamlandıktan sonra savcılığın soruşturmasını tamamlaması bekleniyor.