DHA

Şeyhmus Aydın'ın görevden istifasının ardından bugün toplanan Siverek Belediye Meclis üyeleri, yeni başkan seçimini yaptı.

Seçimde; AK Parti grubundan Ayşe Çakmak, CHP grubundan Ramazan Gülel, HDP grubundan ise Mahmut Bektaş başkanlığa aday oldu.

DHA'nın haberine göre, yapılan oylama sonunda 3'üncü turda en çok oyu alan AK Parti'li Ayşe Çakmak, Siverek Belediye Başkanı oldu.

Seçimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Çakmak, ilçenin ilk kadın belediye başkanı olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Seçimin ardından konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ise hayırlı olmasını dileyerek, Belediye Başkanı Çakmak'a başarı dileğinde bulundu.