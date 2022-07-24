Av tüfeğiyle 3 kişiyi öldürdü!

DHA

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çobanlık yapan Ali Yıldırım (24), arazideyken hırsızlık amacıyla yanına geldiklerinden şüphelendiği 3 kişiyi av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, öğle sıralarında ilçeye bağlı Kadılı köyü yakınlarındaki arazide meydana geldi. İddiaya göre, Kale köyünde küçükbaş hayvan çobanlığı yapan Ali Yıldırım, bulunduğu yere kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü Osman Tamer (58), Mustafa Tamer (20) ve Kurban Polat'a (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Osman, Mustafa Tamer ve Kurban Polat´ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli Ali Yıldırım jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

* Temsili fotoğraf AA tarafından servis edilmiştir.