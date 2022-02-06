Sivas'ın Gürün ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Hakim Özkır yönetimindeki 13 AAF 095 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi İncesu köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, yolculardan Şadiye Karaçam (25), Melahat Aydın (31), Fatma Zengin (24), Emin Yener (25), Metehan Göverçin (23), Ahmet Alkış (38), Şifa Belkırat (34), Nilüfer Sarıkaya (53), Ümit Üstün (20), Ayşenur Donat (27) ve Betül Adıyaman (26) yaralandı.

Yaralılardan bazıları Gürün Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Otobüste 39 yolcunun bulunduğu öğrenildi.