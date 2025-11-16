Habertürk
        Son dakika: Sivas'ta 80 yaşındaki adam ölü bulundu

        Sivas'ta 80 yaşındaki adam ölü bulundu

        Sivas'ta, evinden ayrılan 80 yaşındaki Medet Uzun'dan bir daha haber alınamamıştı. Uzun, demir yolu yakınında ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 17:39 Güncelleme: 16.11.2025 - 17:52
        Sivas’ta geçtiğimiz günlerde evinden ayrılan 80 yaşındaki Medet Uzun'dan bir daha haber alınamamıştı. Uzun, demir yolu yakınında ölü bulundu.

        İHA'nın haberine göre; 14 Kasım günü evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki Medet Uzun’u arama çalışmaları sürerken, Sivas-Kayseri karayolu İmaret köyünde demir yolu yakınında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaş ihbarda bulundu.

        ÖLÜ BULUNDU

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Uzun’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

        İNCELEME YAPILIYOR

        Polis olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Uzun’un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

