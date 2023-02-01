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Başakşehir'de sitede bir saat içinde iki dairede yangın çıktı

İstanbul Başakşehir'de bir sitedeki 2 ayrı dairede peş peşe yangın çıktı. Bir saat içinde meydana gelen yangınlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Giriş: 01.02.2023 - 15:07 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sitede bir saat içinde peş peşe iki yangın!
Sitede bir saat içinde peş peşe iki yangın!
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AA

Başakşehir'de bir sitede, 1 saat içinde farklı bloklardaki iki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi'ndeki sitenin bir bloğunun 4. katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

AYNI SİTEDE İKİNCİ YANGIN İHBARI

Yaklaşık 1 saat sonra, itfaiye ekipleri çalışmalarını tamamlayıp istasyona döndüğü sırada, aynı sitede bulunan farklı bir bloktaki daireden de yangın ihbarı yapıldı.

Yoldan dönen itfaiye ekipleri, 5. kattaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına da müdahale ederek söndürdü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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