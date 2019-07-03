Kurtuluş Caddesi, Şahin Sokak'ta saat 22.15 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kıraathane işleten Necmi Yalçın, bir müşterisiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sürerken, müşteri, belinden çıkardığı tabancayla Yalçın'a iki el ateş etti. Kıraathane sahibi Yalçın, karnına ve baldırına kurşun isabet etmesiyle yaralandı.

DHa'nın haberine göre silahlı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, kıraathanedekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Necmi Yalçın'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Yalçın'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çevrede aramalara başladı.

Şüpheli, olay yerinin birkaç sokak ilerisinde yakalanarak gözaltına alındı.