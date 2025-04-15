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        Haberler Gündem Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

        Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır." ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı, Pervin Buldan'ı arayıp şifa dileklerinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 23:26 Güncelleme: 16.04.2025 - 01:44
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        Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
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        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı.

        DEM Parti basın bürosundan, Önder'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."

        SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadesini kullandı.

        BAKAN MEMİŞOĞLU: ÖNDER'İN AMELİYAT SÜRECİ DEVAM ETMEKTE

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

        UÇUM: BU KAVGAYI KAZANMASINI TEMENNİ EDİYORUM

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum "TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği sağlık sorunu için geçmiş olsun diyor acil şifalar diliyorum. Kadim dostumun bu mücadeleden başarıyla çıkmasını canı gönülden istiyor, bu kavgayı kazanmasını temenni ediyorum." dedi.

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

        TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

        ADALET BAKANI TUNÇ: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

        İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'DEN ZİYARET

        İstanbul Valisi Davut Gül "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Sırrı Süreyya Önder
        #süreyya önder kalp krizi
        #haberler
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