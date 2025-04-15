Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı.

DEM Parti basın bürosundan, Önder'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

REKLAM advertisement1

"Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadesini kullandı.

TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır.



Tedavisi hastanede devam etmektedir. — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 15, 2025

BAKAN MEMİŞOĞLU: ÖNDER'İN AMELİYAT SÜRECİ DEVAM ETMEKTE

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır.



Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir.



Kendisine acil şifalar diliyorum. — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) April 15, 2025 UÇUM: BU KAVGAYI KAZANMASINI TEMENNİ EDİYORUM Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum "TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği sağlık sorunu için geçmiş olsun diyor acil şifalar diliyorum. Kadim dostumun bu mücadeleden başarıyla çıkmasını canı gönülden istiyor, bu kavgayı kazanmasını temenni ediyorum." dedi. TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği sağlık sorunu için geçmiş olsun diyor acil şifalar diliyorum. Kadim dostumun bu mücadeleden başarıyla çıkmasını canı gönülden istiyor, bu kavgayı kazanmasını temenni ediyorum. — Mehmet Uçum (@mehmetucum) April 15, 2025 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı. TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 15, 2025 TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı. REKLAM TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum. — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) April 15, 2025 AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Acil şifalar diliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 15, 2025 ADALET BAKANI TUNÇ: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı. TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum. — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 15, 2025 İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'DEN ZİYARET İstanbul Valisi Davut Gül "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik.

Doktorlarımız tarafından… — Davut GÜL (@gul_davut) April 15, 2025 Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.