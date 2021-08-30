Şırnak'ta 4 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan düzenlenen operasyon hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Şırnak Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleriyle gerçekleşen J-SİHA destekli operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.