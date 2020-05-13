İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.