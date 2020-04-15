Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak kırsalında, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

DHA'nın haberine göre; İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.