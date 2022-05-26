Şirket sahibine tapuda şok baskın

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Uzun süredir süredir İstanbul’da yaşayan ve çeşitli yatırımlar yaparak ticaretle uğraşan Rusya vatandaşı S.N. hayatını kaybetti.

2 yıl önce ölen Rus vatandaşının İstanbul Şişli’de bir evi ve Fatih'te bir dükkanı vardı. Türkiye’de mirasçısı da yoktu. Yaşanan olayda ise Rus vatandaşının evi ve dükkanı sahte bir satışın parçası oldu.

VEKALETNAMENİN SAHTE OLDUĞU BELİRLENDİ

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre iki ay önce Şişli Tapu Müdürlüğü’ne giden kadın emlakçı N.G.Ö. ölen Rusya vatandaşının çocukları aracılığıyla kendisine satış vekaletnamesi verdiğini belirterek Şişli'deki evini satmak için satış işlemi randevusu istedi.

Emlakçının iddiasına göre, vekaletname Rusya'da düzenlenmiş ve Rusça yazılmıştı. Yeminli noter ile tercüme edilen vekaletnameyi inceleyen memur, durumdan şüphelenince, vekaletnamenin örneğinin incelenmesi ve evrak güvenliğinin kontrolü için ilgili birimlere gönderdi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü vekaletnamenin bir örneğini, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Rusya’daki ilgili birimlere gönderdi. Rusya'dan gelen cevaba göre vekaletname sahteydi.

Bu bilgi üzerine durum hızla polise bildirildi ve dosyayı mali şube polisleri inceledikten sonra savcılık devreye girdi.

TAPU DAİRESİNE MALİ ŞUBE BASKINI

Bu süreç devam ederken Emlakçı N.G.Ö. bir kez daha tapu dairesine gelip, ölen Rus vatandaşına ait Fatih'teki dükkanın da satış işlemini yapacağını belirtti ve satış randevusu istedi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı da, Fatih Tapu Müdürlüğü’nde gerçekleşecek olan sahte evraklarla satış işlemi sırasında baskın düzenlemesi talimatı verdi. Emlakçı N.G.Ö.'nün satış işlemi yapacağı isim H.N.'ydi. Dükkanı almak isteyen ismin pırlanta ve mücevher satışı yapan bir şirketin patronu olduğu ortaya çıktı.

Tapu müdürlüğündeki satış işlemi sırasında İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi N.G.Ö. ve dükkanı almaya çalışan H.N. ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı

1.5 MİLYONLUK DOLARLIK DÜKKAN 350 BİN DOLAR

Mali Şube Müdürlüğü uzman polislerinin yaptığı inceleme ve değerlendirmede 350 bin dolar karşılığı satılmaya çalışılan Fatih'teki dükkanın gerçek değerinin 1,5 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

Şüpheliler hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla açılan soruşturmada ifade veren H.N. "Vekaletnamenin sahte olduğunu bilmiyordum. Dükkanın fiyatı bana uygun geldi, yatırım amacıyla almak istedim. dolandırıcılıkla ilgim yok" dedi. Şirketin patronu H.N. adli kontrolle serbest kaldı ancak emlakçı N.G.Ö. ile birlikte 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.