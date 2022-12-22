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Sinop'ta sahil güvenlik botu kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Sinop'ta önceki gün yangın çıkan gemiden denize atladığı belirlenen kaptanını arama çalışmalarında korkutan bir kaza meydana geldi. Bölgede arama çalışmalarına katılan sahil güvenlik botunun kayalıklara çapması sonucu 2 kişi yaralandı

Giriş: 22.12.2022 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sinop'taki arama çalışmalarında korkutan kaza
Sinop'taki arama çalışmalarında korkutan kaza
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AA

Samsun'da kayalıklara çarpan sahil güvenlik botundaki 2 personelin yaralanıp hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Samsun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sinop açıklarında meydana gelen kuru yük gemisi yangınında görev alan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait botun saat 04.20'de Bafra Fener Burnu'nda kıyıya yanaşırken kayalıklara çarptığı belirtildi.

Çarpma sonucu botta bulunan 5 personelden 2'sinin yaralandığı aktarılan açıklamada, hastaneye kaldırılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Sinop'un Bozburun açıklarında 20 Aralık'ta akşam saatlerinde bir kuru yük gemisinde patlama yaşanmış, ardından çıkan yangında 16 kişi yaralanmış, bir kişi kaybolmuştu. Yaralılar, ekiplerce kurtarılıp hastaneye kaldırılmıştı.​​​​​​​

SAMSUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliği, bot kazasıyla ilgili açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, “Sinop açıklarında meydana gelen kuru yük gemisi yangınında görev alan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığımıza ait botun saat 04.20’de Bafra Fener Burnu’nda kıyıya çıkarken kayalara çarpması sonucu botta bulunan 5 personelimizden 2'si yaralanmış olup, sağlık durumları iyidir” denildi.

Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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