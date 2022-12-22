Sinop'taki arama çalışmalarında korkutan kaza

AA'da yer alan habere göre, Samsun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sinop açıklarında meydana gelen kuru yük gemisi yangınında görev alan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait botun saat 04.20'de Bafra Fener Burnu'nda kıyıya yanaşırken kayalıklara çarptığı belirtildi.

Sinop'un Bozburun açıklarında 20 Aralık'ta akşam saatlerinde bir kuru yük gemisinde patlama yaşanmış, ardından çıkan yangında 16 kişi yaralanmış, bir kişi kaybolmuştu. Yaralılar, ekiplerce kurtarılıp hastaneye kaldırılmıştı.​​​​​​​

Samsun Valiliği, bot kazasıyla ilgili açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, “Sinop açıklarında meydana gelen kuru yük gemisi yangınında görev alan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığımıza ait botun saat 04.20’de Bafra Fener Burnu’nda kıyıya çıkarken kayalara çarpması sonucu botta bulunan 5 personelimizden 2'si yaralanmış olup, sağlık durumları iyidir” denildi.