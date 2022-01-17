Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.

Operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a girmeye çalışan MLKP şüphelileri V.U. ve Ö.U. yakalandı.

Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.