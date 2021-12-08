Sınıf öğretmeni aracında ölü bulundu

Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı Meteoroloji Kavşağı'nda otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğu görenler durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin incelemesinde hayatını kaybeden kişinin Akşehir Mehmet Türkmen İlkokulu sınıf öğretmeni Ünal Çiğ olduğu tespit edildi.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.