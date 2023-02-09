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Sınav için gittiği Kahramanmaraş’ta yıkılan binanın enkazında can verdi

Deprem bölgesinden acı haberler gelmeye devam ediyor. Van'dan Kahramanmaraş'a sınav için giden lise öğrencisi Yusuf Etiker'in, sarsıntıda enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi

Giriş: 09.02.2023 - 09:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Lise öğrencisi sınava gittiği Kahramanmaraş'ta yaşamını yitirdi! - Güncel haberler
Sınava gittiği Kahramanmaraş'ta yaşamını yitirdi!
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İHA

Van’ın Özalp ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve sınav için Kahramanmaraş’a giden lise öğrencisi Yusuf Etiker, yaşanan depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873, yaralıların sayısı ise 62 bin 937’ye ulaştı.

Van'ın Özalp ilçesinde ikamet eden ve Muş'ta eğitim gören lise öğrencisi Yusuf Etiker de öğretmenleri ile birlikte bir sınav için gittiği Kahramanmaraş’ta depreme yakalandı.

Konakladıkları binanın depremde yıkılmasıyla hayatını kaybeden Etiker’in cenazesi, enkazdan çıkarılmasının ardından dün akşam ailesi tarafından teslim alındı. Yusuf Etiker'in bugün Kaşıkara Mahallesi’nde toprağa verileceği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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