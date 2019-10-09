Alman polisi, Halle kentinin Paulus semtindeki sinagoga yönelik silahlı saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yerel basın, kimliği belirsiz saldırganın, yarı otomatik silahıyla sinagogun önünde açtığı ateşte yaralananlar olduğunu belirtti. Yakınlardaki Yahudi mezarlığına da bir el bombası atıldığı kaydedildi.

Olayın ardından Leipzig yönünde doğru kaçan saldırganın yakalanması için polis bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Halle polisi ayrıca kent sakinlerine bir süre evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.

Almanya'da geçmiş yıllarda da sinagog ve Yahudi merkezlerine yönelik benzer saldırılar yaşanmıştı.