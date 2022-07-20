'Simge ağaca' yönelik saldırıda flaş itiraz!

Mersin Büyükşehir Belediyesi, matkapla zarar verilen, kent sahilinin "simge ağacı"nın hayat belirtisi gösterdiğini bildirdi.
AA'da yer alan habere göre belediyeden yapılan açıklamada, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yer alan kauçuk ağacında kuruma belirtileri görülmesinden itibaren "tedavi süreci" başlatıldığı belirtildi.
Ağacın kuruyan dallarının budandığı, dal yüzeylerinin de aşı macunuyla kapatıldığı bildirilen açıklamada, "Ağacın hayat belirtisi göstermesi şu aşamada sevindirici olup, yeniden eski sağlığına kavuşması için gayretli çabamız sürmektedir. Konuyla ilgili belediyemiz bünyesinde derhal idari soruşturma açılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Ayrıca iddialar üzerine adli süreç devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
"Olay bahanesiyle belediyenin yıpratılmaya çalışıldığı" savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu tür fırsatçı yaklaşımların ve siyasi saldırıların kimseye yarar sağlamayacağı bilinmelidir. Gün içerisinde davet edildiğinde bilgi vermek durumunda olan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımızın, gece yarısı hukuka aykırı olarak saat 02.00'de polis ekiplerince evinden gözaltına alınması adli soruşturmanın sağlıklı yürütüldüğü konusunda endişe uyandırmaktadır. Göreve geldiğimiz günden bu yana binlerce fidanı toprakla buluşturan, park ve yeşil alanlarımıza özenle bakan bir belediye olarak sürecin titizlikle takipçisi olduğumuzun ve dün olduğu gibi bugün ve yarın da 'tüm canlıların belediyesi' olarak canla başla çalışacağımızın bilinmesini isteriz."
3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI
Valiliğin, sahilin yaklaşık 50 yıllık "simge ağacı"nda görülen kurumanın incelenmesi talimatı üzerine çalışma başlatan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağacın gövdesine matkapla açılan 9 deliğe yabancı madde enjekte edildiğini belirlemişti.
Olayla ilgili gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve araç sürücüsü Yusuf S, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
DHA'da yer alan habere göre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı da, Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının kök kısmının matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri sıvı enjekte edilip kurutulmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar G. ile Toroslar CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç.'nin nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle salıverilmesi kararına itiraz etti. Belediye çalışanı Yusuf S.'ın serbest kalmasına itiraz etmeyen savcılık, Salim Serdar G. ile Oğuzhan Ç.'nin tutuklanmasını talep etti.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir
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