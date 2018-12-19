19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Şile'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindeki 16 mürettebattan 10'u halatla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, saat 04.30'da Riva Sahilköy beldesi 2 mil açığında kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye emniyet amaçlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-3 ve Kıyem-8 botları yönlendirildi.
Kuru yük gemisinin Riva Sahilköy beldesi Karaburun mevkisinin 1,4 mil açığında sürüklenmesi üzerine demir atılarak, sürüklenme durduruldu. Gemi kaptanının bir yardım taleplerinin olmadığını bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı botlar, İstanbul Boğazı Anadolu Feneri civarında hazır bekletildi.
Daha sonra makine arızasını gidererek İstanbul Boğazı girişine doğru hareket eden gemi, ağır hava şartları nedeniyle sahile 0,5 mil mesafede tekrar demirledi.
Gemi, hava şartlarının ağırlaşması sebebiyle demir tarayarak Karaburun mevkisinde saat 09.00 sularında kıçtan karaya oturdu. İçinde 16 personelin bulunduğu gemiden su alma, çevre kirliliği, ölü veya yaralı olduğu bilgisi rapor edilmedi.
Kurtarma-7 denizden, kıyı tahlisiye ekibi de karadan olay yerine sevk edildi. Nene Hatun Kurtarma Gemisinin de olay yerine intikali sürüyor.
Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri de görevlendirdi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şile ilçesi Karaburun mevkisinde Comoros bandıralı Natalia isimli kuru yük gemisinin karaya oturduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, 16 mürettebat bulunan gemide can kaybının bulunmadığı bildirildi.
10 MÜRETTEBAT KURTARILDI
Şiddetli fırtına nedeniyle gemide durmakta zorluk çeken mürettebatın kurtarılması çalışmalarına başlandı.
Geminin kıç tarafından sahile bağlanan halat üzerindeki sepetle mürettebatın tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sağlanıyor.
Karaya çıkarılan 10 mürettebat, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Diğer mürettebatın da kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan denizde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri hazır bulunurken Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları da tedbir amaçlı kıyıda bekletiliyor.
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