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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de silahlı saldırıda 4 çocuk yaralandı! - Güncel haberler

        Kayseri'de silahlı saldırıda 4 çocuk yaralandı

        Kayseri'de dehşet anları yaşandı. Olayda bir grup yaşları 16 ve 17 olan iki çocuğa ateş açtı. Bu sırada ikisi çocuklarla beraber toplam 4 çocuk yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:21
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        Silahlı saldırıda 4 çocuk yaralandı!
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahlı saldırıda 2'si yoldan geçen, 4 çocuk yaralandı.

        İddiaya göre, yabancı uyruklu bir grup, elektrikli bisikletleriyle geldikleri Argıncık Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde, husumetli oldukları öğrenilen E.M. (16) ile İ.Y'ye (17) tüfekle ateş ederek kaçtı.

        Bu sırada yoldan geçen D.E. (15) ile S.E. de (15) saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 çocuğun da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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