Silahını temizlerken 2 yaşındaki bebeğini vurdu!

AA

İddiaya göre olayda, U.K'nin (29), evinde temizlediği ruhsatsız tabancası ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, U.K'nin sol elinden girip çıktıktan sonra yanında bulunan 2 yaşındaki oğlu Ö.A.K'nin kalçasına isabet etti.

AA'da yer alan habere göre U.K, çocuğunu kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada yapılan müdahaleye rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Tedavisi tamamlanan U.K. ise Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.