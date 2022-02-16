Silah kaçakçılığı yapan örgüte darbe!

DHA

Adana'da silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen organize suç örgütü operasyonla çökertildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütünü teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, şafak vakti belirlenen adreslere baskınlar düzenledi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda silahlar da ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.