Siirt’te 2 terörist etkisiz hale getirildi!

İHA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müştereken başlatılan, J-SİHA ve P-İHA destekli olarak icra edilmekte olan EREN ABLUKA-27 operasyonu kapsamında, Pervari ilçesi kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunu iki M-16 silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.